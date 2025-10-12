Arresto a Imola per violazione divieto avvicinamento

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno arrestato un 38enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo era soggetto a un divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi da lei frequentati.

L’arresto è avvenuto dopo che il braccialetto elettronico indossato dall’uomo ha segnalato la sua presenza in un’area non consentita. I Carabinieri sono intervenuti e hanno trovato il 38enne a circa 200 metri dalla casa della persona protetta. Precedentemente, gli era stata notificata un’ordinanza di misura cautelare per atti persecutori nei confronti della donna.

Dopo aver svolto le procedure di identificazione, i militari lo hanno arrestato e, su indicazione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza. Durante l’udienza, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha imposto nuovamente il divieto di dimora nel Comune di Imola.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comandante della Compagnia Carabinieri di Imola, Maggiore Domenico Lavigna.