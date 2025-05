Arresto a Grottaglie: evasione e rapine per un 39enne

Un uomo di 39 anni, originario della provincia di Brindisi, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Grottaglie per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. L’operazione è stata avviata dopo che un poliziotto, libero dal servizio, ha riconosciuto una Fiat Panda ricercata per furto, alla cui guida si trovava il pregiudicato, già ricercato per sospensione della semilibertà.

Dopo aver avvertito i colleghi, gli agenti hanno circoscritto la zona. Giunto nel centro di Grottaglie, l’uomo ha tentato di fuggire con manovre spericolate, speronando diverse auto parcheggiate e perdendo il controllo del veicolo in via Ennio, dove si è schiantato contro un palo della luce. Nonostante un ultimo tentativo di fuga a piedi, è stato bloccato.

All’interno della Panda, risultata rubata il 9 maggio, sono stati trovati una valigia con un coltello di 18 centimetri e una pistola in plastica priva del tappo rosso. L’uomo è sospettato di aver commesso due rapine: una in un negozio di alimentari a Martina Franca e l’altra in una sala giochi a Taranto, da cui è fuggito con circa 8 mila euro. I documenti sono stati inviati all’Autorità Giudiziaria e l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale del capoluogo. È importante sottolineare che il principio di innocenza si applica fino a sentenza definitiva.

Fonte: www.virgilio.it