Arrestato un 46enne per violenza sessuale su una bambina a Partinico: scoperti i video degli abusi

La violenza sessuale su una bambina è stata documentata in video da un uomo di 46 anni, arrestato a Partinico, provincia di Palermo. L’accusato, amico intimo dei genitori della vittima, è accusato di aver abusato della loro figlia, che all’epoca dei fatti aveva solo 12 anni. Gli abusi si sarebbero verificati sia nella casa della coppia di amici sia nella propria abitazione, dove frequentemente si occupava della bambina quando i genitori erano assenti. La ragazza ha trovato il coraggio di raccontare gli episodi di violenza a un’amica di famiglia, che ha successivamente presentato denuncia, dando avvio alle indagini.

Il materiale pedopornografico registrato dall’uomo con una telecamera nascosta è stato rinvenuto durante una perquisizione, condotta dai carabinieri della compagnia di Partinico, su disposizione della Procura. Le prove raccolte sono considerate schiaccianti, portando già alla convalida dell’arresto. Attualmente, l’uomo si trova nel carcere Pagliarelli.

In aggiunta, sono emerse segnalazioni riguardo a “condotte maltrattanti” della madre nei confronti della bambina, mentre il ruolo del padre appare assente nella dinamica familiare. La vittima è stata trasferita in una comunità protetta su disposizione della Procuratrice per i minorenni. Le indagini continuano anche sulla madre per accertare la situazione familiare e il degrado in cui viveva la ragazzina.