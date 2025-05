Arrestato marocchino per spaccio di droga a Como

Un marocchino di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri nelle aree boschive di Fino Mornasco, dove l’uomo operava. La Squadra Mobile, dopo aver monitorato alcuni acquirenti, ha localizzato la sua base operativa e ha organizzato un blitz per contrastare il traffico di droga.

Quando gli agenti hanno raggiunto l’area boscosa, il 34enne è stato sorpreso e arrestato. Durante la perquisizione, sono stati trovati 100 grammi di eroina, 30 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 200 euro in contante.

L’arrestato è stato condotto in Questura, dove il pubblico ministero di turno ha disposto un processo per direttissima, fissato per stamattina alle 11. La sua posizione sarà valutata dall’ufficio immigrazione per possibili provvedimenti amministrativi.

La lotta contro lo spaccio di droga continua intensamente, come sottolineato dal Questore di Como, Marco Calì, che ha pianificato costanti blitz per arrestare spacciatori e smantellare bivacchi e mercati di droga all’aperto. Per ulteriori aggiornamenti, si invita a visitare il sito ufficiale di Como.

Fonte: www.virgilio.it