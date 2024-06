Arrestato l’amatissimo cantante, ora dovrà comparire in tribunale: il motivo è serio

Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza: lo riporta ABC News citando fonti vicine alla polizia. La notizia è confermata da un funzionario delle forze dell’ordine rimasto anonimo e dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk.

Justin Timberlake arrestato in stato d’ebbrezza in una località balneare della grande mela

L’arresto risale alla serata del 17 giugno, quando Timberlake si trovava a Sag Harbor, negli Hamptons, località balneare vicino a New York. Attualmente la popstar 43enne si trova in custodia e tra poche ore comparirà in tribunale per rispondere dell’accusa di guida in stato d’ebbrezza.

Al momento lo staff dell’artista non ha rilasciato alcun commento in merito all’accaduto e neanche le persone a lui vicine hanno fatto dichiarazioni in proposito. Justin Timberlake è attualmente impegnato nel suo Forget Tomorrow World Tour e il prossimo concerto è previsto per venerdì prossimo allo United Center di Chicago, mentre per la prossima settimana ha in programma due spettacoli a New York.

Justin Timberlake è cantante, ballerino, attore e produttore discografico nato a Memphis nel 1981. Ha iniziato la sua carriera partecipando a Star Search e al Mickey Mouse Club, per poi raggiungere la fama come membro della boyband NSYNC negli anni ’90. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2002, ha avuto successo con i suoi album da solista, Justified nel 2002 e FutureSex/LoveSounds nel 2006. Ha vinto diversi Grammy Awards e ha recitato in diversi film. Nel 2018 ha pubblicato l’album Man of the Woods e, fino al 2020 ha venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha anche collaborato con altri artisti come Michael Jackson e Madonna.

Secondo quanto riportato dal Mail Online, Timberlake era a cena con un gruppo di amici. Uscendo dal ristorante la star ha subito i controlli e l’arresto. L’Associated Press ha tentato di contattare uno dei portavoce del cantante per un commento in merito alla situazione, ma al momento non si ha nessun riscontro.

Seguiremo gli sviluppi della vicenda e cosa dirà la star per rimediare ai suoi errori.