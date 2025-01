Arrestato. La vittima è in condizioni critiche.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato per aver accoltellato una donna di 50 anni, Roberta Mazzone, alla periferia di Sassari. La vittima è attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Sassari.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto all’ingresso di un palazzo nel quartiere Monte Rosello Alto. L’aggressore, zio del marito della donna, l’ha colpita ripetutamente con un coltello da cucina, infliggendole ferite gravi a un rene e a un polmone, fino a causare la rottura della lama. La donna è stata soccorsa da una vicina che ha immediatamente allertato i soccorsi mentre l’aggressore si allontanava dal luogo del delitto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la polizia. Gli agenti della squadra Mobile, sotto la direzione di Michele Mecca, sono riusciti a rintracciare e fermare il 55enne in breve tempo. Le motivazioni alla base dell’aggressione non sono ancora chiare, e le autorità continueranno a indagare sull’accaduto. Nel frattempo, i medici dell’ospedale Santissima Annunciata stanno operando per cercare di salvare la vita della donna ferita.