Arrestato in Questura a Treviso: Rinnovo del Permesso di Soggiorno Rivela Traffico di Droga

Un cittadino marocchino di 38 anni è stato arrestato a Treviso mentre si presentava in Questura per richiedere un permesso di soggiorno. L’uomo, già noto per reati legati agli stupefacenti, era ricercato per traffico di droga ed evasione. Secondo la Polizia di Stato, il trentottenne, nato nel 1986, aveva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste, con una pena di oltre tre anni e tre mesi.

La sua carriera criminale inizia nel 2012, quando fu fermato nella Provincia di Udine mentre trasportava oltre 500 grammi di hashish destinati allo spaccio. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari presso la casa della sorella in Provincia di Treviso, evase, facendo perdere le proprie tracce per diversi anni. Era stato condannato in via definitiva nel 2016 e nel 2018 per reati di evasione e traffico di stupefacenti.

Mercoledì scorso, il marocchino ha deciso di regolarizzare la propria situazione sul territorio nazionale recandosi all’Ufficio Immigrazione. Tuttavia, la sua identificazione da parte degli agenti della Polizia di Stato ha portato al suo arresto da parte della Squadra Mobile. Attualmente, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Treviso. Questo arresto evidenzia come le forze dell’ordine continuino a monitorare e catturare i sospetti, anche quando tentano di normalizzare la loro situazione legale.