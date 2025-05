Arrestato il sindaco Giovanni Sgroi per violenze su pazienti

Giovanni Sgroi, medico chirurgo e sindaco di Rivolta d’Adda, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una giovane paziente di 24 anni, che ha riferito di aver subito molestie durante una visita nel maggio 2024. Nel suo racconto, avrebbe descritto manovre inadeguate e comportamenti ambigui, oltre a un sconto applicato per la visita, con Sgroi che si rivolgeva a lei con appellativi come “piccolina”.

In un’intervista, è emerso che anche altre tre donne hanno denunciato comportamenti simili da parte del medico, con racconti che si sovrappongono in diverse accuse. Le vittime hanno segnalato che Sgroi non indossava i guanti durante le visite e compiva manovre non pertinenti, accompagnate da domande sulla vita personale delle pazienti. Inoltre, il medico avrebbe annotato nei contatti telefonici delle pazienti frasi come “Bellissima” e “Stupenda mora,” rivelando un comportamento inappropriato.

La procura di Milano attende ora un interrogatorio fissato per il 27 maggio. Nella fase delle indagini, il Prefetto Antonio Giannelli ha sospeso Sgroi dalla carica di sindaco, mentre quest’ultimo continua a dichiararsi estraneo a tutte le accuse.

La denuncia della giovane segue un confronto che ha portato alla sua decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine, dopo aver condiviso le sue esperienze con familiari e amici. Sgroi, specializzato in gastroenterologia e sindaco dal 2021, si trova ora al centro di un’inchiesta delicata che ha suscitato grande attenzione.

