Arrestato il pusher: scoprendo la sua identità

Svolta nel caso della morte di Nora Jlass, la 15enne trovata morta il 27 gennaio in una casa abbandonata a San Bonifacio, Verona. Gli agenti di Polizia e Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origini nordafricane e senza fissa dimora, ritenuto il pusher che ha fornito la cocaina alla giovane. Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Verona. Nora è deceduta per overdose in un luogo utilizzato da consumatori di droghe.

Il pusher è accusato di spaccio aggravato per aver ceduto, in più occasioni, sostanze stupefacenti alla minorenne. Le indagini hanno rivelato che era attivo nella vendita di droga in tutta la zona di San Bonifacio e nelle aree circostanti. Inoltre, due conoscenti di Nora sono stati denunciati poiché avrebbero organizzato incontri per consumare droga, a cui la ragazza ha partecipato prima del suo decesso. Sono state eseguite perquisizioni in provincia di Verona e Vicenza, con il sequestro di droga e attrezzi per il confezionamento.

La madre di Nora ha parlato nel programma “Storie Italiane”, denunciando di aver segnalato 147 volte la situazione della figlia, sostendendo che una donna brasiliana manipulava Nora, portandola via per settimane e coinvolgendola in attività illecite. Ha espresso il suo preoccupazione per un incontro programmato da Nora in un evento, nonostante il suo scetticismo. Le indagini continuano per chiarire i dettagli della drammatica vicenda.