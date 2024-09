Arrestato il presunto omicida: una conoscenza del vittima

Un nuovo omicidio ha scosso la Sardegna, precisamente nel Cagliaritano, con la morte di Alessandro Cambuca, un 27enne accoltellato ad Assemini. L’omicidio è avvenuto in un’abitazione, dove il giovane è stato trovato in una pozza di sangue, evidenziando la gravità delle ferite inflittegli al petto e al collo. Alessandro, originario di Villaspeciosa e padre di due bambine di sette e due anni avute da relazioni diverse, si era recentemente trasferito per convivere con la sua compagna.

L’aggressione è avvenuta all’alba del 29 settembre, ed è stata confermata dai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche del presunto assassino, fuggito dopo l’attacco. Rompe il silenzio sulle indagini un aggiornamento: dopo alcune ore di ricerca, le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il sospettato. Anche lui di Villaspeciosa, l’individuo è stato portato in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero e accettato di omicidio.

La notizia dell’omicidio ha suscitato grande emotività tra la popolazione. Il sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis, ha descritto Alessandro come un “bravo ragazzo”, sottolineando quanto la comunità sia piccola e unita, per cui queste tragedie colpiscono profondamente tutti. Anche Mario Puddu, sindaco di Assemini, ha espresso preoccupazione per il crescente numero di fatti di cronaca violenti, che lasciano la sensazione che la vita abbia sempre meno valore. Ha esortato a riflettere su questa preoccupante evoluzione sociale.

Questo omicidio avviene in un contesto drammatico per la Sardegna, che di recente ha visto un incremento di episodi di violenza, tra cui una strage a Nuoro che ha coinvolto cinque vittime. L’ospedale Brotzu di Cagliari, dove Alessandro è deceduto, è attualmente impegnato nelle autopsie di queste vittime. La frequenza e la brutalità di tali eventi violenti sollevano interrogativi preoccupanti sul benessere e la sicurezza della comunità. La tragica morte di Alessandro Cambuca rappresenta un doloroso richiamo alla necessità di affrontare le problematiche sociali e di violenza che affliggono il territorio.