Arrestato il compagno della madre dei piccoli ricoverati a Cosenza: accuse di maltrattamenti e lesioni

Svolta nel caso dei fratellini maltrattati in provincia di Cosenza: i carabinieri di Paola hanno arrestato il compagno della madre, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. L’uomo, già agli arresti domiciliari per altri reati, è ritenuto responsabile delle lesioni subite dai due bambini, di 2 e 4 anni, ora affidati ai servizi sociali.

L’arresto è avvenuto su richiesta della Procura di Cosenza, che ha raccolto testimonianze, documenti sanitari e altri indizi a carico dell’indagato. La nonna e la madre dei bambini erano già indagate per gli stessi reati, mentre il padre biologico è estraneo alla vicenda. Le indagini sono iniziate dopo i ricoveri del fratellino maggiore: il primo il 19 gennaio e il secondo il 25, entrambi per infiammazioni ai testicoli, ma nei controlli sono state riscontrate anche una frattura alla clavicola e lesioni costali.

La madre aveva portato il bambino in ospedale, cercando di spiegare le lesioni come incidenti domestici. Tuttavia, l’ospedale ha segnalato la situazione ai carabinieri, che il 31 gennaio hanno trovato anche l’altro fratellino, di 2 anni, con fratture e lesioni. Quel giorno è stato disposto l’allontanamento dei bambini dalla casa e il divieto di avvicinamento per la madre e la nonna. La Procura dei Minorenni di Catanzaro ha poi sospeso la potestà genitoriale della madre e del padre biologico. Il 5 febbraio, una troupe di “Pomeriggio Cinque” è stata colpita da colpi d’arma da fuoco mentre tentava di registrare un servizio presso l’abitazione dei bambini; si indaga sui responsabili.