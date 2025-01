Arrestato il cameriere: accuse di fornire droga a Liam Payne, ex cantante degli One Direction

Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è morto il 16 ottobre in un hotel di Buenos Aires, e un cameriere di 24 anni, Braian Paiz, è stato arrestato con l’accusa di aver fornito droghe alla popstar. Paiz è stato arrestato il 3 gennaio nella sua casa a Berazategui, dopo che aveva ignorato un ordine del tribunale di presentarsi entro 24 ore. Secondo la legge argentina, l’accusa di fornire cocaina comporta una pena da 4 a 15 anni di reclusione.

Le indagini hanno rivelato che Paiz, insieme a un’altra persona, avrebbe fornito cocaina a Liam Payne poco prima della sua morte. La cronologia degli eventi suggerisce che Paiz potrebbe aver incontrato Payne in un ristorante di Puerto Madero. Si ritiene che questo incontro sia cruciale per comprendere le ultime ore di vita del cantante. Paiz è accusato di aver fornito droghe a Payne in più occasioni, sia nella camera d’albergo del cantante sia nella propria abitazione.

Nonostante Paiz abbia negato in precedenti interviste di aver fornito droga a Payne, ha ammesso di aver trascorso del tempo con lui. Tuttavia, le prove raccolte dalle indagini sembrano contraddire la sua versione. In particolare, le autorità hanno acquisito filmati di videosorveglianza dell’hotel e alcuni messaggi scambiati tra Paiz e Payne, che potrebbero mettere in discussione le affermazioni del cameriere.

Attualmente, Braian Paiz è uno dei cinque sospetti coinvolti nelle indagini relative alla morte di Liam Payne. L’inchiesta ha messo in luce non solo le circostanze della caduta del cantante, ma ha anche sollevato interrogativi riguardo all’assenza di soccorso che potrebbe aver contribuito al tragico epilogo. L’autopsia ha confermato che la causa della morte è stata una caduta, ma le indagini continueranno a scrutinare tutti gli aspetti del caso.

La situazione rimane complessa e delicata, con l’opinione pubblica che segue con interesse gli sviluppi delle indagini su questo drammatico evento che ha scosso i fan di tutto il mondo e ha sollevato questioni riguardanti la vita e la salute delle celebrità.