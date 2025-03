Arrestato con la droga pronta per la vendita

Un cittadino italiano di origini tunisine è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa il 26 febbraio 2025 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’azione mirata contro il traffico di droga. L’indagine è iniziata quando gli agenti hanno notato un SUV in sosta prolungata nel parcheggio delle compagnie di autonoleggio. Il veicolo, noleggiato da un uomo già noto per attività abusive, era arrivato all’aeroporto il giorno precedente.

L’individuo, visto al piano Arrivi del Terminal 1 in un comportamento sospetto, è stato pedinato fino al parcheggio. Sottoposto a controllo, non ha saputo fornire spiegazioni sulla sua presenza in aeroporto, suscitando ulteriori sospetti. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisirlo. Con l’assistenza dell’Unità cinofila della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Varese, sono stati trovati due involucri sotto il sedile posteriore del SUV: uno contenente 100 grammi di cocaina purissima, l’altro 425 grammi di hashish e 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, in attesa del giudizio di convalida. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e nell’assicurare luoghi pubblici come gli aeroporti a condizioni di sicurezza.