Arrestato a Napoli boss dei furti

Un rientro amaro dalla vacanza per Salvatore Autiero, un 43enne del quartiere napoletano San Carlo all’Arena, specialista dei furti in casa. I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli l’hanno arrestato all’aeroporto di Capodichino, appena rientrato in Italia da Tirana, ponendo fine alla sua irreperibilità.

Autiero era ricercato in seguito a una maxi-inchiesta che ha svelato un colossale giro di furti in casa, con oltre cento episodi stimati, consumati a cavallo tra il 2023 e il 2024. Sette bande criminali sono state disarticolate nell’ambito di questa inchiesta.

In particolare, Autiero è stato inquadrato come uno dei capi della holding criminale, insieme ad altre persone, tra cui Dario Marra, Aniello Di Napoli, Lucio Russo, Maurizio Minichini, Gennaro Guarracino, Maria Pia Iovine e Luigi Cavuoto. Secondo il provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord, Autiero avrebbe preso parte a un colpo grosso, avvenuto il 14 febbraio 2024, che fruttò alla gang un bottino di oltre 21mila euro in un appartamento di Qualiano. Altri raid erano stati registrati anche nei comuni di Melito, Marano, Giugliano e Casavatore.