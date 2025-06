Arrestati scafisti egiziani per immigrazione clandestina a Ragusa

Tre scafisti di nazionalità egiziana sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo. Sono accusati di aver condotto un’imbarcazione con 107 migranti, partiti dalle coste libiche, sbarcati il 6 giugno.

Il natante è stato intercettato al largo dalla Capitaneria di Porto, che ha soccorso i migranti provenienti da vari paesi, tra cui Egitto, Bangladesh, Sudan, Siria e Pakistan, portandoli al porto di Pozzallo.

Sin dalle prime ore dopo lo sbarco, gli investigatori hanno focalizzato la loro attenzione sui tre egiziani, segnalati dai migranti stessi come i conduttori dell’imbarcazione. In seguito alle indagini, è scattato il fermo per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I tre sono stati trasferiti nella Casa Circondariale locale e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo.

Fonte: www.virgilio.it