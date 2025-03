Arrestati in Albania due cugini latitanti dopo 25 anni: il delitto di Caserta e la condanna a 15 anni

Due cugini albanesi, latitanti dal 1999, sono stati arrestati in Albania grazie a un’operazione congiunta tra Polizia italiana e albanese. I due uomini, di 50 e 47 anni, erano stati condannati a 15 anni di reclusione per omicidio e ferimento di due connazionali a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Secondo le informazioni della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dal Servizio centrale operativo, dalla Squadra mobile di Caserta e dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli. Il motivo degli omicidi era collegato a una disputa sulla spartizione di proventi di attività illecite, e le vittime furono aggredite brutalmente nel centro della città con bastoni e armi da taglio.

Dopo il crimine, i due si erano dati alla fuga, utilizzando false identità per sfuggire alle indagini. Le indagini, durate circa un anno, hanno consentito di ricostruire il loro percorso di latitanza e di emettere un mandato di cattura a livello internazionale, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Polizia criminale albanese e con l’Ufficio dell’esperto per la sicurezza in Albania della Direzione centrale della Polizia criminale.

La cattura rientra nel progetto “Wanted”, un’iniziativa volta a localizzare e catturare latitanti di rilevante pericolosità criminale attraverso collaborazioni con autorità di polizia estere. Il successo dell’operazione rappresenta un importante traguardo per le forze dell’ordine coinvolte, tutte unite nella lotta contro la criminalità organizzata.