Arrestata Lucia Simeone, collaboratrice dell’europarlamentare Martusciello

La Polizia di Stato ha arrestato Lucia Simeone, nota come Luciana, collaboratrice del parlamentare europeo Fulvio Martusciello, in provincia di Caserta. Originaria di Ercolano (Napoli), Simeone è stata raggiunta da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe per vari reati tra cui associazione per delinquere, riciclaggio e corruzione. Attualmente si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, dove dovrà comparire davanti al giudice Corinna Forte della Corte d’Appello di Napoli per l’interrogatorio di garanzia, previsto per sabato mattina.

Non sono ancora chiari i legami tra l’inchiesta che ha portato al suo arresto e le indagini su un presunto giro di corruzione coinvolgente lobbisti legati al colosso cinese Huawei. L’operazione di polizia evidenzia la complessità delle dinamiche criminali internazionali e la collaborazione tra diverse forze di polizia europee per combattere la criminalità transnazionale.

La cattura di Lucia Simeone rappresenta un passo significativo nella lotta contro la corruzione e le attività illecite, sottolineando l’importanza di una formazione giudiziaria efficace e di una cooperazione internazionale tra gli Stati membri. Le autorità belghe e italiane stanno lavorando insieme per chiarire i dettagli del caso e indagare ulteriormente sulle implicazioni delle attività illecite collegate all’arrestata. La situazione rimane in evoluzione, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane, mentre le indagini proseguono.