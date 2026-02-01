Arrampicata italiana contro Israele

In molte palestre di arrampicata italiane è attiva una raccolta firme ribattezzata “Climb reaction” per chiedere l’adozione di misure nei confronti dell’Association for sport climbing and mountaineering in Israel. L’iniziativa si rivolge ai climbers tesserati alla Federazione di arrampicata sportiva italiana affinché questa richieda alla World climbing di discutere la possibilità di escludere l’Ilca dagli eventi internazionali durante la prossima assemblea generale che si terrà a Ryad alla fine del mese di aprile.

A farsi promotore dell’iniziativa è Marzio Nardi, noto arrampicatore e anima dell’associazione sportiva torinese Bside, che da mesi sta portando avanti iniziative all’interno della comunità verticale per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della Palestina. L’iniziativa si concentra sui principi ispiratori, i valori fondanti e le regole dell’ordine.