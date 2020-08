Tragedia ad Arona, in provincia di Novara, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore: un ragazzo di vent’anni, proveniente da Fagnano Olona, nel Varesotto, è annegato nelle acque del lago dove si era tuffato per fare un bagno.

E’ accaduto davanti alla centralissima Piazza del Popolo: il ragazzo era giunto in mattinata ad Arona, aveva conosciuto dei coetanei e con loro aveva deciso di scendere al lago. Verso le 16 si è tuffato in acqua ma in breve è scomparso sotto la superficie. Pare, come hanno riferito gli amici, che non sapesse nuotare, e che si sia buttato in un punto in cui il fondo va subito giù di quindici metri.

Sul posto è accorso un equipaggio del 118 e i sommozzatori dei vigili del fuoco per le ricerche del corpo. Un anno fa, il 2 giugno 2019, sempre ad Arona, era annegato un ragazzino di 15 anni: il padre aveva scritto anche al sindaco chiedendo più sicurezza e un servizio di bagnini.