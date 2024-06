Aron Piper e Sophie Codegoni, il flirt: “Hanno passato la notte insieme” – tutti i dettagli

Deianira Marzano, ospite a Radio Marte da Gabriele Parpiglia, ha raccontato alcuni retroscena sul flirt fra Sophie Codegoni e Aron Piper. Un flirt che sarebbe nato durante la Milano Fashion Week all’evento di Dsquared2 “evento a cui ha partecipato anche Alessandro Basciano che per un pelo non li ha incontrati“.

Stando al racconto della Marzano, la Codegoni avrebbe avuto da sempre una celebrity crush per Piper: “Sophie inizia a parlare di questo ragazzo con il suo migliore amico. Successivamente lo incontra di proposito all’evento Dsquared2” […] “L’amico di Sophie era imbarazzato e voleva andare via perché la situazione era sfuggita di mano ai due, facevano battute e apprezzamenti, diciamo che era scattato il colpo di fulmine“. Indiscrezioni che Deianira sostiene essere “senza possibilità di smentita” perché la fonte sarebbe “una persona vicinissima a Sophie, un suo migliore amico“.

“L’amico di Sophie vedeva troppa complicità tra i due, infatti quella sera le dice “andiamo via, vedo troppa confidenza”. Perché anche lui conosce Alessandro, quindi si sentiva in imbarazzo. Poi si sono recati a Palazzo Parigi, noto hotel di Milano. Sophie si confida con l’amico dicendo quanto fosse presa e attratta da Aron Piper e quanto le piacesse. Tant’è che la seconda sera si vedono di proposito al Lucid, un locale noto dove si va solamente per invito. C’erano personaggi famosi, è un club. Passano tutta la serata vicini. Avete visto le mie foto? Tra sguardi e sorrisi e scatta il primo bacio. Sì, si sono baciati. C’è stato proprio un colpo di fulmine”.