Il personaggio di Patrick è arrivato in Elite 4 come uno tsunami. Proprio in merito a questo Aron Piper ha difeso la new entry, interpretata da quel belloccio di Manu Rios.

“Diciamolo chiaro, questo nuovo personaggio non arriva con l’intenzione di rompere una coppia. Lui viene con l’intento di portare qualcosa di nuovo alla coppia. – ha continuato Aron Piper – Sono cose reali accadono davvero. Vogliamo normalizzare e dare visibilità a questo aspetto, al poliamore. Si può amare in tanti modi e ci sono tanti tipi di relazioni diverse. Ci sono tante opzioni quando si entra nel campo dei sentimenti. Quindi spero che Patrick verrà accolto bene dai fan“.

Manu ha spiegato l’importanza di rappresentare tutti, anche le persone poliamorose o chi semplicemente ama i rapporti a tre: “Secondo me è positivo avere una serie o un film in cui siano rappresentate anche certe tematiche. Grazie a questi progetti il pubblico viene a sapere che esistono anche certe cose e viene normalizzato tutto. Non ci deve essere nessun tipo di pregiudizio. Ovviamente in Elite è finzione, ma nel mondo reale c’è tutto questo. […] Credo anche che chi si sente “strano” potrebbe vedere la serie e capire che non è solo e che l’amore e la sessualità hanno mille forme“.

Aron Piper: giusto normalizzare il poliamore.

“Per me è giusto normalizzare sia il poliamore che le coppie aperte o chi vuole divertirsi in tre. Certo, introdurre una terza persona nella realtà può essere complicato. Necessiti di una grande maturità e di un buon livello di comunicazione con il tuo partner. Però è giusto normalizzare tutto questo, perché di normalità si tratta. Se ci sono tre persone che si amano o anche che vogliono fare solo cose fisiche e sono così maturi da gestire tutto bene, perché fare dei problemi? Se volessi stare con più persone che problemi dovrebbero avere gli altri?”

