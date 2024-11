Aron Piper, Basciano fa rivelazioni scioccanti sull’attore

Lo scorso giugno, Deianira Marzano ha condiviso alcune foto di Sophie Codegoni e Aron Piper, scatenando una serie di rumor sulla loro presunta relazione. Si parlava di colpo di fulmine, flirt e una notte speciale. Sophie, ospite a “Verissimo”, ha confermato di aver incontrato l’attore spagnolo, sottolineando che c’è sempre un fondo di verità in ciò che si scrive: “Lui è molto carino, l’ho conosciuto, però posso anche dire che hanno scritto più di quello che in realtà è successo”.

Alessandro Basciano, ex fidanzato di Sophie, ha poi reagito a queste rivelazioni. Un mese dopo, a “Verissimo”, ha ammesso di essersi sentito geloso e deluso per quanto scoperto sulla sua ex e Piper. Nell’ultima settimana, in un podcast condotto da Corona, Basciano ha approfondito le sue dichiarazioni, definendo quanto accaduto a giugno come un tradimento. Ha spiegato di avere ancora effetti personali presso la casa di Sophie e di sentirsi tradito nonostante non fossero ufficialmente una coppia.

Basciano ha descritto la situazione, rivelando che Sophie aveva partecipato a eventi durante la Fashion Week Uomo e aveva legato con amici dell’ambiente: “Lei si mette sulle orme di un noto attore di una famosa serie Netflix”. Ha raccontato che quella notte, Sophie era stata invitata a una cena a Milano e successivamente era finita in un club, per poi rimanere da sola con l’attore in un hotel. Basciano ha affermato che Sophie gli ha confermato che era successo qualcosa tra loro, ma non ha specificato se fosse stato un incontro intimo completo.

Le sue parole, cariche di emozione, esprimono una profonda delusione e una sensazione di tradimento, confermando che la situazione ha colpito duramente il loro rapporto, nonostante le dichiarazioni iniziali di Sophie potessero far sembrare la questione meno seria. Le dinamiche emotive e le implicazioni sociali di questa situazione, tra gossip e sentimenti personali, evidenziano la complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo.