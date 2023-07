Aroma Naturals Candele profumate, candele naturali di cera di soia 35 ore di combustione, regalo per la casa, 215 g (Rosa di velluto & Oud)

Descrizione prodotto

Aroma Naturals Candele Profumate

Tempo di combustione

130 ore

100 ore

45 ore

35 ore

Contenitore

Vetro di lusso

Vetro di lusso

Vetro di lusso

Vetro di lusso

Peso della cera della candela

33.3 oz

21.52 oz

11.3 oz

7.26 oz

Materiale

Cera di soia

Cera di soia

Cera di soia

Cera di soia

Numero di fragranze

10

5

5

4

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 7,5 x 9 cm; 214,89 grammi

Produttore ‏ : ‎ Aroma Naturals

ASIN ‏ : ‎ B09XMK1S8D

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

PROFILO DELLA FRAGRANZA: Una fragranza legnosa orientale. La composizione è scorza di limone, fragola, pesca, note di testa di bergamotto. Le note di cuore sono acqua di rose, violetta, lavanda, gelsomino, caramello, tonka tostata. Le note di fondo sono palissandro, sandalo, patchouli, ambra, vaniglia, zucchero, muschio.

ECOLOGICO E CERA DI SOIA AL 100%: Aroma Naturals utilizza cera di soia al 100% di alta qualità, il prodotto è biodegradabile ed ecologico.

SUGGERIMENTO PER LA BRUCIATURA DI ALTA QUALITÀ: posizionare la candela su una superficie resistente al calore ed evitare correnti d’aria; Continua a bruciare per 2-4 ore per sciogliere uniformemente la superficie della candela per un sapore e un’esperienza migliori.

CONFEZIONE CLASSICA PER LA DECORAZIONE DELLA CASA E REGALO DI LUSSO: il vetro colorato setoso Aroma Naturals e un coperchio in acciaio oro rosa con i nostri componenti aggiuntivi botanici unici e fragranze rilassanti rendono il regalo di lusso per ogni scopo.

19,99 €