Aroma Naturals Candele profumate a 3 strati, Candela di soia con clessidra, Brucia fino a 45 ore, Cera di soia naturale, Coperchio in legno, 21,52 once

Descrizione prodotto

Aroma Naturals Candele profumate a 3 strati

TIPO DI FRAGRANZA

Legnoso

Buongustaio

A base di erbe

SUPERIORE

Aldeide, Eucalipto, Cannella

Limone, Frutta, Mela

Bergamotto, Pera

Aromatico, Pino

Ananas, Burro, Sale Marino

MEZZO

Pino, Rosmarino, Armoise

Fragola, Palissandro, Garofano

Lavanda, Rosmarino, Cumino

Fougère, Balsamico

Caramello, Vaniglia, Cocco

BASE

vaniglia, legno di cedro

Balsamo, Vaniglia, Cannella

Fava Tonka, Patchouli, Pino

Legnoso, Ambrato, Chypre

Muschio

Pacchetto regalo

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,8 x 9,8 x 16,1 cm; 610,08 grammi

Produttore ‏ : ‎ Aroma Naturals

ASIN ‏ : ‎ B09XTDQBLC

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

⭐LAVENDER & BERGAMOT è legnoso, gentile, elegante. Top di Buddha e Pera; Strato intermedio di Lavanda, Rosmarino, Cumino; Base di Lenticchie, Patchouli, Pino.

⭐BRUCIA FINO A 100 ORE – Ottieni un divertimento duraturo giorno dopo giorno e notte dopo notte con una luce soffusa, naturale e romantica. La candela cambia fragranza mentre brucia attraverso i 3 strati. Questa è una delle innovazioni più impressionanti nelle migliori candele di oggi. Realizzato in cera di soia premium con stoppino naturale di alta qualità per prestazioni senza fumo.

⭐CARATTERISTICHE FANTASTICHE SPECIALI – Questo include un coperchio in legno naturale con etichetta in pelle di lusso. Tutti adorano lo speciale barattolo a forma di clessidra. Questo fa una bella dichiarazione visiva quando viene posizionato su uno scaffale, un bancone, un comodino o un tavolino. Aggiungine uno alla scrivania dell’ufficio per un lavoro più piacevole. Funziona benissimo anche per rinfrescare una stanza ammuffita.

⭐ GRANDE IDEA REGALO – Perfetto per un fantastico regalo di compleanno, regalo di festa o per la festa della mamma e il Natale. Molte persone stanno facendo scorta di tutte le varie fragranze per candele in vaso premium per ogni stanza della casa.

26,99 €