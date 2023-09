Aroma Naturals Candele profumate a 3 strati, Candela di soia con clessidra, Brucia fino a 100 ore, Cera di soia naturale, Coperchio in legno, 21,52 once (Sale & Caramello)

Dal marchio

Aroma Naturals

Dal 1997, dopo anni di essere un famoso produttore di fragranze per la casa, abbiamo creato il nostro marchio di proprietà specializzato in candele profumate e diffusori a bastoncini.

La bellezza della natura e della vita quotidiana sono le idee fondamentali per i prodotti Aroma naturals. La creazione di ogni collezione si basa su un pezzo di idea spirituale della vita.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,8 x 9,8 x 16,1 cm; 590 grammi

Produttore ‏ : ‎ Aroma Naturals

ASIN ‏ : ‎ B09XTJ25KR

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

⭐SALE E CARAMELLO che è legnoso, delicato ed elegante. Top di ananas, burro, sale marino; Strato intermedio di Caramello, Vaniglia, Cocco; Base di Muschio.

⭐BRUCIA FINO A 100 ORE – Ottieni un divertimento duraturo giorno dopo giorno e notte dopo notte con una luce soffusa, naturale e romantica. La candela cambia fragranza mentre brucia attraverso i 3 strati. Questa è una delle innovazioni più impressionanti nelle migliori candele di oggi. Realizzato in cera di soia premium con stoppino naturale di alta qualità per prestazioni senza fumo.

⭐CARATTERISTICHE FANTASTICHE SPECIALI – Questo include un coperchio in legno naturale con etichetta in pelle di lusso. Tutti adorano lo speciale barattolo a forma di clessidra. Questo fa una bella dichiarazione visiva quando viene posizionato su uno scaffale, un bancone, un comodino o un tavolino. Aggiungine uno alla scrivania dell’ufficio per un lavoro più piacevole. Funziona benissimo anche per rinfrescare una stanza ammuffita.

⭐ GRANDE IDEA REGALO – Perfetto per un fantastico regalo di compleanno, regalo di festa o per la festa della mamma e il Natale. Molte persone stanno facendo scorta di tutte le varie fragranze per candele in vaso premium per ogni stanza della casa.

26,99 €