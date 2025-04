Arnaldi, vittoria straordinaria contro Djokovic a Madrid

Matteo Arnaldi ha conseguito un’importante vittoria sulla terra rossa del Manolo Santana a Madrid, battendo Novak Djokovic e qualificandosi per il terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Il 24enne ligure, attualmente numero 44 nel ranking mondiale, ha sventato il difficile ostacolo rappresentato dal 37enne serbo, quinto nel ranking e quarta testa di serie, con un punteggio di 6-3, 6-4, in un’ora e 41 minuti di gioco.

Dopo questo trionfo, Arnaldi affronterà nel prossimo turno il bosniaco Damir Dzumhur, numero 63 del ranking. Al termine della partita, Arnaldi ha condiviso le sue emozioni, definendo questa vittoria come “un sogno che si avvera” poiché Djokovic è sempre stato il suo idolo. Ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscito a sfidarlo e, ancor di più, per averlo battuto. Sebbene riconosca che Djokovic non fosse al suo meglio, Arnaldi ha sottolineato di aver dovuto giocare il suo miglior tennis per avere successo.

All’inizio della partita, ha confessato di essere stato molto teso e di aver cercato di evitare di farsi sopraffare dalla pressione. Ha cercato di colpire la palla e scambiare per indurre l’avversario a commettere errori. Con il passare del tempo, però, è riuscito a calmarsi e a trovare il suo ritmo. Arnaldi si è detto entusiasta e ansioso di rivedere la partita, avendola seguita in televisione sin da bambino. La sua prestazione è stata descritta come “tutto perfetto”, evidenziando l’importanza di questo traguardo nella sua carriera.