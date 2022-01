Non soltanto storie di corna con i parenti, ieri a C’è Posta Per Te c’è stata anche un ben dramma siculo. Armonia dopo 23 anni di matrimonio ha lasciato il marito per un ragazzo più giovane. I figli non le hanno mai perdonato questa scelta e da 10 anni non vogliono più contatti con lei.

Appena è entrata in studio la donna è scoppiata in lacrime: “Maria ti prego non mi abbandonare. E ti prego Maria, sto male, ho l’ansia e tanta paura, ho pianto tanto. Ti prego non abbandonarmi Maria ti scongiuro. Te lo dico con il cuore aiutami e stammi vicino. Stammi vicino Maria“.

Maria racconta la storia di Armonia.

“Lei è madre di due figli, Damiano e Andrea. Loro si rifiutano di parlare con lei e di vederla. L’hanno bloccata su tutti i social e non intendono avere contatti. Questo perché l’accusano di essere una cattiva madre perché si è messa insieme ad un ragazzo giovane con un passato burrascoso. Lei dice però di non aver mai trascurato i suoi figli e di non essersi mai scordata di essere mamma prima che donna. Nel 2010 lei ha conosciuto il suo attuale compagno, un ragazzo che non ha avuto una vita facile. Lei inizia ad affezionarsi a questo ragazzo ed ha un atteggiamento protettivo. Lei ha parlato di questo ragazzo con sua sorella, che però le ha risposto ‘attenta che sfasci la famiglia’. La sorella ha poi fatto una riunione di famiglia chiamando il marito di Armonia, i figli e ha mostrato loro i messaggi che si scambiavano Armonia e il compagno Gianfranco. Marito e figli la isolano e lei vive in casa da separata, dormendo sola, proprio lì capisce di provare un vero sentimento per Gianfranco. Così dice la verità al marito e ai figli. Il piccolo Andrea si mette a piangere, Damiano va in camera sua e si mette al computer, lei va ad abbracciarlo e lui la scansa. Poi lei esce dalla casa pensando di rientrare il giorno dopo e invece loro da quel momento si rifiuteranno categoricamente di vederla. Da quel momento lei fa ogni giorno un tentativo per riavvicinarsi ai figli, ma loro la scacciano sempre”.

Damiano e Andrea non perdonano la madre.

Andrea è stato chiaro nel non voler avere più rapporti con la mamma e dello stesso parere del fratello è stato Damiano: “Ha scelto lui e allora che stia dov’è. Sa che io non voglio vedere quello. Poi nel paese… non mi fa piacere completamente. Possibilmente avrei accettato un altro uomo, ma non lui. Circolano tante voci e non mi va bene. Ho saputo cose in giro e so che sono tutte vere quindi non voglio vederlo questo. Ora non voglio più bene a mia madre, ci ha fatto tanto soffrire. Per noi puoi chiudere la busta“.

Quando la donna ha capito che i due figli non volevano aprire la busta si è sentita male e Maria De Filippi è intervenuta: “Portatele dell’acqua. Andrea e Damiano, forse è meglio se voi uscite, perché la mamma non sta bene in questo momento“.

Una donna che da 10 anni fa di tutto per riabbracciare i propri figli non meritava un finale del genere.

