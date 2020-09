Ormai è un mese che sui social le persone parlano (e spesso litigano) più di Armine Harutyunyan che del CoronaVirus, la modella di Gucci in queste settimane ha battuto la pandemia in quanto a popolarità. Le foto della 23enne armena sono diventate virali nel nostro paese e moltissimi italiani hanno criticato la nota firma di abbigliamento per aver inserito la ragazza nella lista delle 100 donne più sexy del 2019.

Non tutti però si sono limitati ad esporre le loro perplessità o a muovere qualche critica, moltissimi infatti ci sono andati giù pesanti con le offese e per questo un giornalista di Repubblica ha deciso di intervistare Armine Harutyunyan e chiederle come ha reagito alla valanga di odio ricevuta dai nostri connazionali. La ragazza è stata molto carina e ha dichiarato che secondo lei le persone sono solo spaventate dal diverso ed ha aggiunto che non è la prima volta che viene presa in giro, infatti era già successo un anno fa in Turchia.

“Non è stata la prima volta che ho subito delle critiche, lo scorso anno dopo la sfilata con Gucci un programma tv turco aveva iniziato a fare una mia parodia. Per me è stata dura, non capivo perché ce l’avessero tanto con me. Non so perché tutto questo sia successo e non posso certo vietare alla gente di parlare, ma posso ignorarla. Credo che le persone siano spaventate da tutto quello che è diverso. A parole è facile essere aperti al nuovo ma poi, quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, non sanno come reagire e attaccano.Per questo dico che non vale la pena preoccuparsi di loro: hanno solo paura. Comunque meglio essere diversi che omologati al resto. Io intanto mi guardo allo specchio e vedo una persona che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire e da fare. E che non ha tempo per chi la vuole abbattere”.

Io mi chiedo se sia necessario avere SEMPRE un’opinione su TUTTO e se la gente possa imparare a dire quello che pensa senza offendere nessuno. È così difficile?



Sui social (soprattutto Twitter) c’è anche chi ha difeso Armine Harutyunyan.

Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni – troppi – il suo volto non sarebbe abbastanza bello per consentirle di fare il suo lavoro. Deve essere chiaro: il tempo per le disparità, gli stereotipi, le violenze sulle donne è scaduto. https://t.co/0uNMmfnAmD pic.twitter.com/2feWQbkhRC — Elena Bonetti (@elenabonetti) August 30, 2020

Io ero davvero tentata di fare un post compilation della gente che rivolge insulti a Armine Harutyunyan, ma rischiavo di scadere nel bodyshaming. Quindi mi limito a questo 🎻🎻 pic.twitter.com/k8lbctEa24 — 🌻Federica (@_elosarig) August 30, 2020