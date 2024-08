Armie Hammer vende l’auto: “Non posso più permettermi la benzina”

Erede di una delle più importanti famiglie industriali d’America, attore sulla cresta dell’onda, amatissimo dal pubblico, ma in pochi mesi tutto è crollato per Armie Hammer. Le accuse di cannibalismo e violenze mosse da diverse sue ex fiamme hanno cambiato drasticamente la vita della star di Hollywood, che oggi è sul lastrico, senza soldi e senza una carriera.

Ripudiato dalla famiglia e dal cinema, l’attore di recente ha anche ammesso di aver pensato di porre fine alla sua vita: “Quelle accuse sono follia. Non ho mai mangiato nulla di umano, eppure molti hanno creduto a quelle cose. Un giorno ho nuotato così a lungo e poi ho pensato di restare lì e farla finita. Sono tornato a riva solo quando ho pensato che non avrei mai potuto fare questo ai miei figli“.

Ieri Armie Hammer è tornato a far parlare di sé dopo aver annunciato su Instagram di essere costretto a vendere la sua auto. Il 38enne ha messo in vendita il suo pickup perché non può più permettersi la benzina (ironia della sorte, il suo bisnonno ha fondato un impero sul petrolio).

“Sono tornato a Los Angeles da un paio di settimane, questo è il mio pickup. Me lo sono comprato nel 2017 come regalo di Natale per me stesso. Ho amato intensamente questo mezzo e l’ho portato in campeggio e attraverso il paese più volte e in lunghi viaggi on the road, ora l’ho portato per un ultimo viaggio da CarMax.

Questa non è una pubblicità per CarMax. Lo faccio perché sto vendendo il mio pickup. Da quando sono tornato a Los Angeles, ho speso circa 4 o 500 dollari in benzina, e non posso più permettermelo. Non posso più permettermi la benzina. Questo mezzo ha trasportato i bambini a casa dall’ospedale e tanto altro. Viaggi incredibili, ma sapete una cosa? Va bene così”, ha proseguito. Ho una nuova macchina. È piccola. È ibrida. Probabilmente spenderò circa 10 dollari di benzina al mese e questo è quanto. Sono nuovi inizi. Domani è il mio compleanno”.