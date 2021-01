I tabloid britannici e i media americani continuano a scavare nella vita di Armie Hammer e ogni giorno saltano fuori nuovi scheletri dal suo armadio. Dopo la reazione scioccata dell’ex moglie alle chat Instagram in cui si parla di vampirismo e cannibalismo, il Daily Mail ha intervistato anche un’ex fidanzata dell’attore e adesso ha fatto un’altra scoperta. Il magazine inglese assicura di aver trovato il ‘profilo Instagram segreto di Armie Hammer’.

Nell’account in questione il 34enne ha pubblicato video di donne in lingerie, immagini di test antidroga, un meme sul bondage e una sua foto svestito.

Ci sono anche dei post in cui la star americana parla della sua ex moglie: “Beh … la mia ex (per un’ottima ragione) moglie si rifiuta di tornare in USA con i miei figli. Quindi devo io alle Cayman, che fa schifo. Tranne che ci sono alcuni lati positivi. Come quello che vedrò di nuovo la signorina Cayman. […] Il divorzio è così divertente. Non divertente come la droga“.

C’è poi un’ordinanza del tribunale che impone ad Armie di fare un test antidroga prima di vedere l’ex compagna e i loro due figli. Sotto alla foto del test c’è scritto: “Tutto negativo, donne. Il mio corpo è un’unità di elaborazione di sostanze tossiche. Ad essere onesti, avevo THC e benzodiazepine nella pipì. Ma a chi non succede lo stesso?!”

Per adesso né l’attore, né il suo team hanno commentato la vicenda del ‘profilo segreto’.

Lol Daily Mail found Armie Hammer’s secret Instagram account pic.twitter.com/FWZtQ84vt5 — nonbinary sunset (@ldrinkh20) January 15, 2021

O perfil tem um vídeo com uma Sra. de lingerie: “bem, minha ex (por uma boa razão) de recusar a voltar com minhas crianças. Então vou ter que voltar para as Ilhas Cayman…o que é uma droga. Exceto por algumas coisas. Como f*der Ms. Cayman novamente enquanto estou la embaixo” pic.twitter.com/42Pf94BUZC — GN (@GN_GeekNation) January 15, 2021

Armie Hammer, i post del suo account Instagram segreto.