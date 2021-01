Dopo giorni di silenzio finalmente Armie Hammer ha deciso di reagire alle accuse di cannibalismo e vampirismo. L’attore americano stava per partire per la Repubblica Domenicana, dove avrebbe girato un film con Jennifer Lopez, ma alla luce dei recenti fatti ha deciso di lasciare spontaneamente la parte da protagonista in Shotgun Wedding. Un portavoce della produzione ha dichiarato: “Considerando l’imminente via alle riprese di Shotgun Wedding, Armie Hammer ha richiesto di abbandonare il film e noi lo sosteniamo nella sua decisione“.

Hammer ha anche voluto commentare le presunte chat horror in una breve dichiarazione rilasciata a Variety: “Non voglio replicare a queste cavolate, a queste sporche insinuazioni. Ma alla luce di queste vergognose e false accuse nei miei confronti, non posso ora, in buona coscienza, lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. Lionsgate mi sta sostenendo in questa decisione e sono grato nei loro confronti“.

Non so voi, ma a me queste dichiarazioni hanno ricordato quando Francesco Monte ha deciso di sua spontaneahahaha volontàhahahah di lasciare L’Isola dei Famosi.

Nessuna dichiarazione invece sui due video pubblicati dal Daily Mail (qui per vederli).

Armie Hammer exits movie he was supposed to star in with J.Lo over alleged NSFW DMs: “I’m not responding to these b******* claims but in light of the vicious and spurious online attacks against me, I cannot in good conscience now leave my children for 4 months to shoot a film” pic.twitter.com/Ul2x9aMlKR — Pop Crave (@PopCrave) January 14, 2021

La scrittrice Jessica Ciencin Henriquez (che ha avuto un flirt con Armie) commenta i DM finiti online.

“Se vi state chiedendo se quei DM di Armie Hammer sono veri (e lo sono), dovreste chiedervi perché viviamo in una cultura che dà il beneficio del dubbio a chi commette abusi e non alle vittime”.

JLo when Armie Hammer starts trying to drink her bloodpic.twitter.com/1puu4efIMT — ☆ (@mishricci) January 14, 2021