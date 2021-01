Il caso delle fantasie cannibali di Armie Hammer non si placa, un noto magazine britannico ha scoperto l’esistenza di un account Instagram segreto in cui l’attore pubblicava materiale bizzarro. Tra i tanti post in uno c’era un video di una donna in intimo con la didascalia “ecco Miss Cayman con me“.

Immediata la reazione degli organizzatori del concorso: “Il Comitato è molto turbato dal video e desidera confermare che la donna non è la vincitrice di Miss Isole Cayman e non ha alcun legame con il concorso Miss Cayman Islands Universe“.

Il divo di Chiamami Col Tuo Nome ha rotto il silenzio e si è scusato: “Sono sinceramente dispiaciuto per qualsiasi confusione possa aver creato il mio sciocco tentativo di fare umorismo. Le mie più profonde condoglianze alla signorina che ha vinto Miss Cayman, che non conosco, e all’intera organizzazione, poiché non avevo alcuna intenzione di insinuare che fosse effettivamente Miss Cayman. Quello era un video rubato dal mio profilo privato, creato solo per gli amici“.

Non solo le sue ex, adesso anche un noto ex poliziotto con fantasie cannibali ha parlato di quello che sta succedendo ad Armie Hemmer. Gilberto Valle nel 2012 è stato denunciato da sua moglie, dopo che la donna ha trovato sul pc del marito materiale relativo a fantasie sul vampirismo e cannibalismo. L’uomo è finito in carcere, ma poi è uscito perché quelle di Gilberto (per fortuna) sono sempre rimaste fantasie e quindi al massimo solo ‘potenziali azioni’.

“Adesso Armie può indossare il mantello del cannibale. La situazione è stata pesantissima per numerosi anni. Ora posso provare a ricostruire la mia vita. In generale, tutti quanti hanno fantasie che non rivelano agli altri. Il fatto che uno sia un poliziotto o un attore non lo rende immune da strane fantasie che gli altri non comunicano. Le persone rimarrebbero sgomente se approfondissero le fantasie perverse di ognuno di noi

Speriamo che Hammer adesso chiarisca anche le accuse più pesanti, si faccia seguire e lasci che questo scandalo si sgonfi.

Lol Daily Mail found Armie Hammer’s secret Instagram account pic.twitter.com/FWZtQ84vt5 — nonbinary sunset (@ldrinkh20) January 15, 2021