Armie Hammer da mesi si era stabilito a Grand Cayman, più precisamente dalla conferenza stampa di marzo, durante la quale ha smentito le accuse di violenza mosse dalle sue ex. Lo scorso 29 maggio l’attore è stato avvistato all’aeroporto intento a lasciare l’isola. Secondo Vanity Fair il divo americano è volato in Florida per stare qualche tempo in una clinica di riabilitazione. Una fonte vicina alla star di Chiamami Col Tuo Nome sostiene che questo centro è perfetto per chi ha avuto problemi legati a disturbi di natura sessuale.

Dal sostegno dell’ex moglie al ricovero: parla la fonte.

“La nostra fonte ci ha detto che all’aeroporto lui era con la sua ex moglie, Elizabeth Chambers (che si era detta sconvolta per le accuse), e i loro due bambini. Si sono scambiati un sacco di abbracci e lui sembrava emotivo. Armie Hammer ha contattato Chambers alla fine di maggio, chiedendo aiuto e dicendole che era pronto a farsi curare . Ha promesso di rimanere in rehab ad Orlando, tutto il tempo necessario per guarire. Posso dire che lui si è registrato nella struttura lunedì 31 maggio, con il sostegno della Chambers e della sua famiglia. Ormai è in cura da oltre una settimana. – racconta la fonte a Vanity Fair – L’aver deciso di stare molto tempo in rehab è un chiaro segno che sta riprendendo il controllo della sua vita.

Tutti pensano che Armie abbia avuto una sorta di vita privilegiata, e questo fa presupporre non ci siano stati problemi nella sua giovinezza e che tutto era perfetto. Ma non è necessariamente così che vanno le cose. Solo perché vieni da una famiglia in cui le risorse finanziarie sono abbondanti non significa che la vita sia senza problemi”.

La giornalista di Vanity Fair US ha provato a contattare Elizabeth Chambers e i legali di Armie Hammer per chiedere del ricovero, ma nessuno ha voluto parlare. Direi che anche questa è una conferma.

Armie Hammer has entered rehab for drug, alcohol and sex issues, @VanityFair reports. pic.twitter.com/XnWztEQxcF — Pop Crave (@PopCrave) June 8, 2021

Lol Armie Hammer entra a rehab!!!!! Es lo q toca rey ser caníbal en 2021 no se lleva — Paula (@paulapalmerr) June 9, 2021

According to @VanityFair, Armie Hammer has reportedly checked into rehab for drug, alcohol, and sex issues. pic.twitter.com/h74O2OEolt — Pop Faction (@PopFactions) June 8, 2021

Cosa è successo ad Armie Hammer?

Se non sapete nulla dello scandalo che è scoppiato intorno all’attore di The Social Network, vi lascio un interessante video di Barbie Xanax.