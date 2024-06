Armie Hammer parla dopo le gravissime accuse: “Ho pensato al peggio”

Nel 2021, proprio mentre si parlava di un possibile sequel per Chiamami Col tuo Nome, è esploso uno scandalo intorno ad Armie Hammer. Diverse ex fiamme del famoso attore l’hanno accusato di vampirismo e cannibalismo, facendo dei racconti da film horror. A tre anni di distanza Armie Hammer ha deciso di parlare di quello che è successo e in un podcast ha confessato di aver anche pensato di farla finita. Il 37enne ha poi specificato di non essere un cannibale, visto che nessuno è mai finito nel suo piatto.

“Qualunque cosa sia accaduta, ora sono in un momento della mia vita in cui sono grato per tutto quello che sto vivendo. In realtà ora sono cambiato, sono davvero grato per come si è trasformata la mia vita. Perché prima che tutte quelle cose mi accadessero non mi sentivo bene, non mi sentivo mai soddisfatto, non ne avevo mai abbastanza, non ero mai felice in nessun posto. Non ho mai saputo darmi amore e non sapevo donarlo.

C’erano cose che la gente diceva di me che sono a dir poco stravaganti. Ora sono in grado di guardare tutto con la giusta prospettiva per definire quelle accuse come assurde. La gente mi chiamava cannibale e tutti ci credevano. Dicevano: “Sì, quel ragazzo ha mangiato delle persone”. Ed è successo tutto daccero. La gente mi ha chiamato cannibale. Come se mangiassi le persone! Cosa? Sai cosa devi fare per essere un cannibale? Devi mangiare le persone! Questa cosa è davvero assurda.

Poi sono stato accusato di molestie. È stata la morte dell’ego, la morte della carriera. Una bomba al neutrone che è esplosa nella mia vita. Ha spazzato vai tutto. La mai salute mentale ne ha sofferto. Ci sono state molte volte in cui ho pensato di non poterne più e di non farcela ad andare avanti. Stavo ricevendo solo odio. C’è stata una volta in cui ero in piedi sulla riva e ho nuotato molto lontano e sono rimasto lì sdraiato… Quasi come un tentativo di farla finita. Ma poi non l’ho fatto perché ho pensato che non potevo fare quello ai miei figli. La mia carriera a Hollywood? Non va da nessuna parte ormai”.