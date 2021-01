Armie Hammer nei giorni scorsi è stato accusato di vampirismo e cannibalismo. L’account ‘House of Effie’ ha pubblicato presunte chat Instagram avute con l’attore americano, in cui lui parla di pratiche davvero bizzarre e inquietanti. I DM in questione non sono stati verificati e molti hanno messo in dubbio la loro autenticità, per questo la ragazza che ha mosso queste pesanti accuse ha diffuso on line anche alcuni audio e delle foto private (qui) che la star di Chiamami Col Tuo Nome le inviava.

L’opinione pubblica americana è spaccata a metà, da una parte chi pensa che sia tutto vero, dall’altra chi crede che sia una macchina del fango orchestrata per rovinare l’artista. Ma l’ex moglie (dal quale Armie si è separato a luglio) che posizione ha preso? Un’amica di Elizabeth Chambers ha parlato al Daily Mail ed ha rivelato che la donna sarebbe disgustata e scioccata, perché in questi giorni è stata contattata da diverse ragazze che hanno accusato il suo ex di cose orribili. Pare infatti che la Chambers creda alla veridicità di queste chat.

“Molte di queste donne hanno contattato Elizabeth e anche se all’inizio non voleva ammetterlo a se stessa, ora sa che stanno dicendo la verità. Lei è scioccata e disgustata per quello che ha letto. Una delle donne che l’ha contattata riguardo alla sua esperienza con Hammer è rimasta così traumatizzata da essere entrata in un in una clinica di riabilitazione. Elizabeth pensa che il suo ex potrebbe essere un mostro. Elizabeth è molto preoccupata per quello che sta facendo l’ex e crede che debba essere fermato”.

Mi auguro che sia tutta una cavolata, anche perché voglio assolutamente Call My By Your Name 2. Armie non fare sti scherzi.



Armie Hammer: i video in cui vengono mostrati alcuni dei presunti messaggi dell’attore.