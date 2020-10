Armie Hammer ha lasciato un commento un po’ friccicarello sotto l’ultimo selfie pubblicato su Instagram dal collega Timothée Chalamet ed ovviamente tutti i fan di Chiamami Col Tuo Nome sono esplosi di felicità.

I due attori, che nella pellicola di Luca Guadagnino hanno interpretato rispettivamente Oliver ed Elio, sono infatti tornati a far sognare i fan grazie a delle emoji e no, questa volta le pesche non c’entrano niente.

Armie Hammer, sotto un selfie di Timothée Chalamet, ha infatti scritto: “OoOOOoOoooo KING SHIT!!! 🍆🍆🍆💦💦💦💦💦❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥” con tanto di melanzane (e tutti sappiamo cosa vogliono dire), schizzi d’acqua (ed anche qua sappiamo tutti cosa vogliono dire), cuori e fuochi. Insomma, non abbiamo di certo bisogno di una spiegazione.

In attesa del sequel di Chiamami Col Tuo Nome, Armie e Timothée sono rispettivamente impegnati nel loro lavoro: il primo per la promozione di Rebecca, remake del capolavoro di Hitchcock con Lily James, mentre il secondo nel film Dune di Denis Villeneuve.