La posizione di Armie Hammer nello scandalo del ‘cannibalismo e vampirismo’ è sempre più compromessa. Dopo Courtney Vucekovich, adesso a parlare è un’altra ex ragazza dell’attore americano, l’ultima fidanzata che ha avuto al suo fianco. Paige Lorenze in un’intervista concessa a Star Magazine ha fatto delle rivelazioni davvero inquietanti. La bella influencer ha dichiarato che la star di Chiamami Col Tuo Nome voleva farle rimuovere due costole (come fece la Barbie Umana Jessica Alves) per poi grigliarle. Non contento Hammer avrebbe anche inciso una ‘A’ sulla schiena di Paige.

“Mi diceva che voleva trovare un medico che mi rimuovesse le costole. Poi ripeteva ‘puoi togliere le costole e conservarle in modo che si possano affumicare, cuocere e mangiare’. Continuava a dire ‘Non ne hai bisogno piccola’. Lui mi ha portato in un posto oscuro, mi ha fatto conoscere cose davvero oscure e mi ha manipolata. Eppure mi piaceva tanto, questa è la parte più spaventosa. Ho accettato di fare cose di cui mi sono pentita. Il consenso è davvero complesso e dire di sì a qualcosa non annulla il trauma che potresti avere dopo che ti lasci fare qualcosa di forte. Una volta ad esempio ha inciso con un coltello sulla mia schiena la lettera A. Adesso scappo da Los Angeles, non sto più bene in questa città. Anche per la storia con Armie Hammer, ma non solo. In questo posto ho brutti ricordi e la gente non mi piace. Torno a New York e dovrò vedere anche un terapista”.

Non sono uno psicologo e sicuramente il tema del “consenso” è complicato, ma se uno mi parlasse di mangiare costole umane e prendesse un coltello per fare una bella firma sulla mia pelle…