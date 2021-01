Lo scorso ottobre Armie Hammer è entrato tra i trend topic di Twitter per un commento friccicarello lasciato sotto ad una foto di Timotheé Chalamet. Ieri l’attore americano è riuscito nella stessa impresa (in Italia è arrivato al 2° posto con 15.000 tweet), ma per un motivo ben diverso. Sul noto social hanno iniziato a circolare le presunte chat Instagram choc di Armie Hammer con alcune ragazze. A lanciare per primo la notizia è stato il famosissimo sito americano Just Jared: “Armie Hammer tra le tendenze di Twitter dopo che dei presunti DM sono finiti online. Anche se non possiamo condividere i presunti messaggi, c’è una frase che è diventata virale in questo momento. Si presume che lui abbia detto “Sono un cannibale al 100%” alla donna con cui chattava. Molte persone stanno commentando questo dettaglio”.

In questi DM attribuiti alla star di Hollywood (ma non verificati visto che lui non ha rilasciato dichiarazioni al momento) si legge di ‘bere sangue’ e mangiare carni particolari. Per farla breve, Hammer è stato accusato di cannibalismo e vampirismo.

Visto quello che c’è scritto in queste chat credo proprio che siano fake, mi auguro però che Armie le smentisca presto, perché molte persone stanno pensando che sia impazzito e che voglia divorare cuori umani.

Alcuni tweet che parlano del caso ‘Armie Hammer vampiro’.

Ma Armie Hammer e sta storia che fa il vampiro pic.twitter.com/FxrnLOMA8E — Sunday (@annoyingsoul29) January 10, 2021

Armie Hammer in versione vampiro psicopatico assetato di sangue non me lo meritavo — con affetto (@lacuoc4) January 11, 2021

anche io ero titubante ma ci sono parecchi screen, foto e audio — effe loves ev (@softomlinsvn) January 11, 2021

cant stop thinking about armie hammer saying he wants to eat a human heart — gabe (@penguvn) January 10, 2021

Trumpers breach the Capitol

ARMIE HAMMER CANNIBAL We didn’t start the fire — Paul F. Tompkins (@PFTompkins) January 10, 2021

ok hear me out. is armie hammer a vampire? — EricaJoy (@EricaJoy) January 11, 2021

Fonte: Just Jared