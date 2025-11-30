Armi sequestrate a Bari

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione. L’intervento è stato effettuato a seguito di una segnalazione anonima che ha portato gli agenti a scoprire armi e maschere sospette in un appartamento della città pugliese.

La segnalazione anonima, giunta tramite l’applicazione YouPol, ha indicato la possibile presenza di persone agli arresti domiciliari in possesso di armi e in compagnia di soggetti pregiudicati all’interno di un’abitazione nel comune di Bari. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso l’indirizzo segnalato, dove risiede un uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Saliti fino al quinto piano dello stabile, i poliziotti hanno percepito voci maschili provenire dall’interno dell’appartamento, circostanza che ha destato sospetti in quanto incompatibile con le restrizioni imposte all’arrestato. Il personale posizionato all’esterno dell’edificio ha notato il lancio di alcuni oggetti dal balcone e ha rinvenuto due pistole: una delle armi si era spezzata in due parti, mentre l’altra presentava ancora il caricatore inserito e una cartuccia espulsa.

All’interno dell’appartamento, oltre all’uomo sottoposto agli arresti domiciliari e alla figlia, sono state identificate altre cinque persone: un incensurato e quattro soggetti con precedenti per reati di varia natura. La presenza di più individui, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine, ha ulteriormente aggravato la posizione dell’arrestato.

Durante la successiva perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto due maschere realistiche in lattice, raffiguranti i volti di un cantante e di un calciatore famosi, oltre ad altre due maschere facciali generiche. Le due pistole sequestrate, entrambe di marca Beretta, erano dotate di caricatori riforniti con 14 cartucce ciascuno.

L’uomo sottoposto agli arresti domiciliari ha ammesso spontaneamente di avere la disponibilità delle armi, circostanza che ha portato al suo immediato arresto per detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione. Il 42enne è stato quindi trasferito presso il Carcere di Bari.