“Durante i 30 anni di applicazione della Legge 185/90, che regola l’export militare, sono state autorizzate esportazioni dall’Italia per materiali d’armamento per un controvalore di 97,75 miliardi di euro a valori correnti, che diventano 109,67 miliardi di euro con il ricalcolo a valori costanti 2019”. E’ un dato che emerge dallo studio pubblicato oggi dalla Rete italiana per il disarmo e dalla Rete della pace, nel giorno del trentesimo anniversario del voto di approvazione “di una legge avanzata ed innovativa nei principi e nei meccanismi, ma che ha perso molta della propria efficacia a causa di modifiche e applicazioni non corrette”, scrivono le associazioni.

Fonte