Armi in Italia: controlli e sicurezza

Nell’ambito dei controlli svolti dall’Arma dei Carabinieri sui possessori di armi legalmente detenute, i militari della Stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un 77enne del posto per omessa denuncia di armi a seggetto del cambio del luogo di custodia, trasporto illecito di arma comune da sparo e omessa custodia della stessa.

Nel corso dei controlli amministrativi effettuati dal personale dell’Arma, sono emerse irregolarità relative alla gestione di una pistola calibro 7,65, in quanto l’uomo, dopo aver traslocato, aveva smarrito l’arma legalmente detenuta, violando così le norme che disciplinano la custodia, il trasporto e l’obbligo di comunicazione all’Autorità in caso di cambio del luogo di detenzione.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sulla base degli indizi raccolti. I controlli sui detentori di armi rappresentano un’attività fondamentale per la prevenzione dei reati e per la tutela della sicurezza pubblica, poiché la normativa vigente impone obblighi stringenti a chi possiede armi. L’Arma dei Carabinieri proseguirà con costanza le attività di controllo e sensibilizzazione per garantire che il possesso di armi avvenga sempre nel rispetto delle regole e in condizioni di massima sicurezza.