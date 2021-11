Forza Nuova ha un piano. Riguarda non solo Roma ma l’intera nazione e ha una matrice politico-eversiva. I suoi leader, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, ora nel carcere di Poggioreale per l’assalto squadrista alla Cgil del 9 ottobre scorso, ci lavorano da almeno un anno e mezzo. È frutto di un’intuizione – l’aver capito prima di altri che le misure di contenimento della pandemia avrebbero generato un movimento scomposto ed eterogeneo di delusi – e di un metodo, che pare mutuato da quello delle cellule terroristiche nere del passato, non certo sconosciute ai vertici di Forza Nuova: nascondersi dietro sigle apparentemente apolitiche, infiltrare i gruppi, fomentarli, scovarne al loro interno gli elementi più agitati, i più…