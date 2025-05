Armi alla Camera: Meloni e Conte in Accesa Contrapposizione

Duro scontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante il question time alla Camera, mercoledì 14 maggio, riguardo alle spese militari. Meloni ha criticato Conte per la sua recente posizione antimilitarista, sottolineando come da presidente del Consiglio avesse approvato un aumento delle spese militari durante la pandemia, che ha portato a un fondo per la difesa da 12,5 miliardi, poi aumentato a 25 miliardi. Ha messo in dubbio la coerenza delle sue posizioni attuali, ironizzando su un “Giuseppe” diverso da quello che in passato ha sostenuto spese significative per le armi.

Conte ha risposto accusando Meloni di trasformare il dibattito in una polemica, definendo le sue reazioni “fanciullesche”. Ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo governo, affermando di aver aumentato enormemente la spesa per la difesa mentre prevedeva un utilizzo più equilibrato delle risorse. Ha accusato Meloni di tradire gli interessi italiani, firmando tagli in settori cruciali come scuola e sanità per favorire spese militari ritenute eccessive. Ha poi avvertito che, con l’atteggiamento attuale del governo, l’Italia rischia di rimanere indietro rispetto a potenze militari come Germania e Francia, lamentando la mancanza di un mandato parlamentare per tali decisioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com