Armi a Ravenna, polemiche sul transito verso Israele

A Ravenna si accende un acceso dibattito sul transito di armamenti. Secondo alcune fonti, un carico di munizioni proveniente dalla Repubblica Ceca diretto in Israele sarebbe passato il 30 giugno dal porto della città, a bordo della nave Zim New Zealand, senza l’autorizzazione necessaria dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento del Ministero degli Esteri. La deputata del Partito Democratico Ouidad Bakkali ha presentato un’interrogazione ai Ministri competenti, definendo la situazione molto grave.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha chiesto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini chiarimenti sul progetto Undersec e sull’eventuale responsabilità per il transito di armi. Barattoni ha sottolineato che non intende che il porto ravennate diventi complice di atrocità a Gaza e ha ribadito l’importanza di rispettare i principi di pace e di diritto internazionale.

Bakkali ha sottolineato che, dal 7 ottobre, il governo italiano ha sospeso le autorizzazioni all’export di armamenti verso Israele e ha chiesto spiegazioni su come sia avvenuto il transito illegale. Ha evidenziato che l’Italia non può violare le proprie leggi e i propri impegni internazionali.

Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra ha aggiunto che la situazione è inaccettabile e ha chiesto un’indagine sul porto di Ravenna. Ha criticato le aziende italiane per la produzione di componenti destinati all’esercito israeliano, sollecitando maggiori controlli sui traffici e la trasparenza nelle esportazioni belliche. Grimaldi ha concluso affermando la necessità di scegliere tra il rispetto del diritto internazionale e le violazioni di questo.