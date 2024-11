Armi a Kiev anche nel 2025

A mille giorni dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce il suo sostegno a Kiev. La sua posizione arriva in un momento cruciale, con l’imminente G20 a Rio de Janeiro e l’ombra di Donald Trump che incombe, mentre i sostenitori di Trump criticano la decisione di Biden di inviare missili a lungo raggio all’Ucraina. Meloni, tuttavia, esprime un chiaro sostegno alla scelta degli Stati Uniti, definendola una risposta all’aggressività russa senza precedenti. Durante una conferenza stampa, sottolinea l’importanza di unire il fronte occidentale e sostiene che l’Italia debba rimanere ferma a favore dell’Ucraina.

Meloni non discute direttamente con Biden la questione dei missili, ma è convinta che questa decisione rappresenti una manifestazione della volontà russa di dialogo, sebbene alla luce delle attuali azioni militari, lei percepisca una mancanza di reale interesse alla pace da parte di Mosca. Parlando della postura italiana, Meloni si dice pronta a valutare la situazione qualora Trump optasse per un disimpegno in Ucraina, enfatizzando che la priorità deve essere mantenere l’unità occidentale.

In vista della sua missione a Buenos Aires, incontrerà il presidente argentino Javier Milei, il quale ha suscitato attenzione al summit con le sue posizioni controverse. Milei, reduce da una visita a Trump, ha promosso un’alleanza tra Stati Uniti, Italia, Israele e Argentina, ma Meloni lascia intendere che questo non è il tempo di alleanze alternative. In un contesto in cui la Russia sta utilizzando il grano come arma, la presidente del Consiglio ritiene che il fronte occidentale debba rimanere coeso.

Una nota di tensione si percepisce anche riguardo alla controversa telefonata tra Olaf Scholz e Putin, che ha sollevato critiche tra i leader europei, incluso il primo ministro britannico Keir Starmer. Meloni chiarisce di non essere scandalizzata, sostenendo che Scholz segue una linea condivisa, pur agendo in autonomia. Tuttavia, dal racconto di Scholz emerge che Putin non sembra disposto a considerare un dialogo serio.

Infine, Meloni conferma il continuo sostegno all’Ucraina, preannunciando un decreto che permetterà l’invio di armi fino al 2025. Anche se nella sua maggioranza ci sono segnali di esitazione, Meloni sottolinea l’importanza di continuare a fornire supporto militare e umanitario a Kiev.