Armenia: estate di cultura, eventi e divertimento

L’Armenia è pronta ad accogliere i visitatori italiani con una serie di eventi coinvolgenti che celebrano la sua ricca cultura, enogastronomia, musica e molto altro. Ecco una selezione di alcuni degli eventi più interessanti che si terranno nei prossimi mesi, che rappresentano un motivo in più per visitare un piccolo paese dal grande fascino. La maggior parte si svolge nella capitale Yerevan, mentre gli altri appuntamenti si terranno nelle altre regioni, come Tavush e Vayots Dzor, patria del vino. Inoltre, dall’11 al 13 settembre, l’Armenia ospiterà l’ottava Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino di UN Tourism, un appuntamento imperdibile per operatori ed esperti del settore.

Yerevan Wine Days

Un evento dedicato agli amanti del vino, con degustazioni di vini locali, musica dal vivo e una vibrante atmosfera di festa nel cuore della capitale armena.

Data: 7-9 giugno

Luogo: Saryan, Tumanyan, Moskovyan streets, Yerevan

“Mimino” Festival Culturale e Gastronomico Armeno-Georgiano

Un evento che celebra le tradizioni culinarie e culturali di Armenia e Georgia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di gustare piatti tipici e assistere a performance culturali uniche.

Data: 22 giugno

Luogo: Tavush, Dilijan

HayBuis Festival delle erbe e dei fiori armeni

Il Festival HayBuis (“Erbe armene”) si tiene in uno dei luoghi più pittoreschi dell’Armenia: il resort Apaga situato a Yenokavan, nella regione di Tavush, un’area rinomata per le sue foreste e montagne. I visitatori hanno l’opportunità di conoscere le erbe spontanee e i diversi metodi per utilizzarle, comprese le loro proprietà curative. Il festival offre laboratori di tisane, giochi educativi per esplorare la biodiversità delle foreste, lezioni di cucina e altre attività per bambini.

Data: June 29

Luogo: Yenokavan, Tavush Region

Vardavar

Un’antica festa armena dove le persone si spruzzano acqua a vicenda per le strade, simbolo di purificazione e rinnovamento. Un’esperienza vivace e divertente che coinvolge tutta la città.

Data: 6-7 luglio

Luogo: Yerevan

Beer Days

Una celebrazione per gli appassionati di birra con una vasta selezione di birre locali e internazionali, accompagnate da musica e cibo delizioso.

Data: 22-23 luglio

Luogo: Yerevan

Dilijan Wine Fest

Un festival che mette in mostra i migliori vini della regione, con degustazioni, laboratori e incontri con produttori locali.

Data: 3-4 agosto

Luogo: Tavush region, Dilijan

TarazFest

Un festival dedicato al tradizionale abbigliamento armeno, il taraz, con sfilate, esposizioni e laboratori sulla storia e l’evoluzione del costume armeno.

Data: 10-11 agosto

Luogo: Yerevan

Air Fest

Spettacolari esibizioni aeree con aeroplani, mongolfiere, elicotteri e parapendii. Il festival offre anche dimostrazioni di aeromodellismo, droni, esperienze VR e concerti dal vivo.

Data: 17 agosto

Luogo: Stepanavan Airport, Lori Region

“Armenia” International Music Festival

Un festival musicale internazionale che ospita artisti di fama mondiale e talenti locali, offrendo una serie di concerti e performance in vari generi musicali. Il concerto di apertura, diretto da Sergey Smbatyan, segnerà anche l’inizio della stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Stato Armena da lui fondata e diretta.

Data: 4 settembre – 28 ottobre

Luogo: Yerevan

Areni Wine Festival

Un evento imperdibile per gli amanti del vino, con degustazioni di vini prodotti in questa famosa regione vitivinicola, competizioni e intrattenimento culturale. L’occasione per visitare l’Areni Cave, dove è stato ritrovato un antico sistema per la vinificazione risalente a 6100 anni fa.

Data: 7 ottobre

Luogo: Vayots Dzor, Areni

Discover Armenia from the Sky – International Ballooning Festival

Un festival di mongolfiere che illumina il cielo armeno con oltre 20 mongolfiere provenienti da tutto il mondo, creando uno spettacolo mozzafiato.

Data: 12-13 ottobre a Yerevan, 14-15 ottobre a Garni, 16 ottobre ad Aparan