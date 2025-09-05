Armani e Sport: illeggenda dell’eleganza italiana nel calcio

È scomparso Giorgio Armani, all’età di 91 anni, ma la sua influenza rimarrà nel mondo della moda e nello sport. Armani ha vestito l’Italia guidata da Mancini, vincitrice del campionato europeo, tornando a collaborare con la nazionale dopo il Mondiale del 1994. Dal 2012, ha curato l’abbigliamento della squadra italiana alle olimpiadi e continuerà a farlo anche per l’evento di Milano-Cortina. La sua presenza nel mondo sportivo si estende anche al basket, con collaborazioni che hanno incluso la squadra nazionale inglese di Beckham nel 2006, e il Chelsea, quando sulla panchina c’erano Vialli e Zola nel 2000.