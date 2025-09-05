Armani e la Musica: Stile inconfondibile sui palchi italiani

Giorgio Armani ha avuto un impatto significativo nel mondo della moda, ed è ricordato anche da molti artisti e cantanti. La maison ha annunciato la sua scomparsa attraverso i propri canali social, generando cordoglio tra numerose celebrità a livello globale.

Armani ha lasciato un segno profondo nel fashion, nel cinema, nello sport e nella musica. Ha dichiarato che il suo obiettivo era quello di trasmettere impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. La sua carriera, caratterizzata da uno stile semplice e raffinato, ha influenzato artisti di ogni genere.

Molti cantanti, sia italiani che internazionali, hanno avuto il privilegio di indossare le sue creazioni. Tra questi, si ricordano Madonna, Tina Turner, Beyoncé, Mahmood, Laura Pausini e Biagio Antonacci. I Måneskin hanno anche collaborato con lui per il videoclip di “The Driver”. Alexia ha commentato la perdita dicendo: «Oggi il mondo ha perso un gigante».

Armani è stato un protagonista del Festival di Sanremo, dove molti artisti sono saliti sul palco indossando i suoi abiti. Gianni Morandi, co-conduttore dell’edizione recente, ha contribuito a mantenere viva la sua eredità. Cantanti come Ultimo, Leo Gassman e Mara Sattei hanno mostrato il suo stile in gara. Stash dei The Kolors ha dedicato parole di gratitudine, descrivendo l’esperienza di assistere a una delle sue sfilate come uno dei momenti più impressionanti della sua vita.

Altri artisti che hanno indossato Armani sul palco dell’Ariston includono Clara, Geolier, i Negramaro e Olly, vincitore della 75esima edizione del festival.