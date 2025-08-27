Armani acquisisce La Capannina, un simbolo della Versilia

Giorgio Armani ha annunciato l’acquisizione di La Capannina di Franceschi srl a Forte dei Marmi, un locale iconico fondato nel 1929. Il ritrovo è stato gestito per 48 anni dalla famiglia Guidi, che ha saputo mantenere viva la sua tradizione e attrattiva.

Per Armani, legato a Forte dei Marmi come luogo di vacanza, questa operazione è un atto affettivo e un omaggio alla cultura italiana. La nuova gestione entrerà in vigore dalla stagione estiva 2026, segnando un cambiamento significativo per questo locale che ha attratto nel corso degli anni personaggi illustri della scena culturale e sociale italiana.

La Capannina è nata dall’idea di Achille Franceschi di trasformare un vecchio capanno in un luogo di ritrovo elegante, diventando rapidamente un simbolo della vita notturna versiliese. Ricostruita dopo un incendio nel 1939, ha mantenuto intatta la sua estetica nel corso degli anni, diventando il fulcro della cultura italiana durante il boom economico.

Nel 1977, Gherardo e Carla Guidi hanno preso in mano il locale, unendo tradizione e innovazione. Guidi ha mantenuto l’essenza del locale mentre lo adattava alle nuove tendenze, rendendolo un crocevia di diverse forme d’intrattenimento.

La recente acquisizione da parte di Armani segna una svolta importante, in particolare dopo la scomparsa di Gherardo Guidi. Sebbene non siano state rese note cifre ufficiali, si stima che l’operazione possa essere avvenuta per un valore compreso tra i 12 e i 15 milioni di euro. Con questo passaggio, Armani si propone di preservare l’anima di La Capannina, proiettandola verso il futuro.