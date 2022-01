L’Isola dei Famosi è stata citata ben due volte durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri. La prima con Biagio Di Maro (lui stesso ha confessato che gli piacerebbe partecipare), la seconda durante un confronto fra Armando Incarnato e Marika Geraci.

I due hanno (per l’ennesima volta) litigato e proprio durante il faccia a faccia la Geraci ha incalzato:

“Il tuo mood da cinque anni è sempre lo stesso: stare qui per.. ma neanche quest’anno vai in Honduras? Non ci vai neanche quest’anno? Casomai vai a nuoto, così per marzo arrivi.. Ho letto che ci andrai! Ho letto solo che andrai a L’Isola dei Famosi! Se fossi un’autrice televisiva ti prenderei a fare un reality perché reciti benissimo”.

Ovviamente Armando Incarnato ha preso le distanze da quelle affermazioni.

“In Honduras posso andarci anche senza Isola dei Famosi, mi faccio un biglietto aereo e vado in Honduras a farmi una vacanza! Se cerchi notizie di me online leggi bene, perché io non ho mai detto che andrò in Honduras!”

Avrà detto la verità? O avrà cercato di depistare un probabile contatto avvenuto fra lui e la produzione?

